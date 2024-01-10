2024-01-10T12:47:10+03:00
2024-01-10T12:47:10+03:00
2024-01-10T12:47:10+03:00
2024
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Руслан Давыдов стал председателем Таможенного комитета Союзного государства
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Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства России и... ПРАЙМ, 10.01.2024
экономика, новости, россия, фтс россии, таможенный комитет союзного государства, руслан давыдов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщила ФТС.
"Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства. Постановление об этом подписал 29 декабря 2023 года председатель Высшего Государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко", — говорится в сообщении службы.
Ранее эту должность занимал экс-глава ФТС Владимир Булавин.
Таможенный комитет — отраслевой орган Союзного государства. В его задачи входит унификация таможенного законодательства двух стран, создание единого порядка и условий перемещения товаров и транспортных средств.