МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщила ФТС. ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет в 2023 году

"Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства. Постановление об этом подписал 29 декабря 2023 года председатель Высшего Государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко", — говорится в сообщении службы.

Ранее эту должность занимал экс-глава ФТС Владимир Булавин.

Таможенный комитет — отраслевой орган Союзного государства. В его задачи входит унификация таможенного законодательства двух стран, создание единого порядка и условий перемещения товаров и транспортных средств.