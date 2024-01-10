МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет восполнить потерянные истребители Су-27, пишет Military Watch Magazine. Он незабываем. Американцы восхитились российским истребителем

До сих пор Су-27 считается одним из самых грозных истребителей. При этом западные союзники предлагают ВСУ устаревшие F-16, которые менее боеспособны, чем советско-российский самолет.

Недавно в ходе боевых действий погибли два украинских летчика-истребителя. Один из них — заместитель командира 39-й бригады тактической авиации майор Станислав Романенко. Эта бригада имела боеспособные Су-27 в количестве нескольких штук, но в декабре, по данным ряда источников, эти истребители Украина потеряла.

В Восточной Европе, откуда Киев получает помощь, на вооружении Су-27 нет (его не используют ни в одной западной стране в целом), есть только более легкие МиГ-29. Поэтому восполнить потери своих "сушек" за счет поставок союзников Украина не сможет.

Запад признает, что Россия полностью выигрывает бой в небе. В марте 2022 над Житомиром произошел один из крупнейших воздушных боев на СВО. Россия сбила четыре украинских Су-27, не потеряв при этом ни одной машины. Эту победу одержали российские истребители на Су-35 (усовершенствованная версия Су-27), их авионика, вооружение и материалы планера технологически опережают оригинал примерно на 25 лет. НАТО в ужасе от российского беспилотника-невидимки, пишут СМИ

Украина же столкнулась с огромным количеством технологических недостатков, в основном из-за отсутствия истребителей нового класса. Помощь союзников также не справляется с нуждами ВСУ. После поставок Киеву новых МиГ-29 в октябре ее флот понес серьезные потери: всего за десять дней интенсивных воздушных боев российские войска сбили 17 самолетов.

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