АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, она сильное и идущее вперед государство, это самый важный итог 2023 года, заявил в ходе встречи с жителями города Анадырь президент РФ Владимир Путин. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, заявил Путин

Он отметил, что у западных стран "проблем выше крыши", которые несопоставимы "даже с нашими проблемами".

"Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена — у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, что тоже немаловажно, это то, что Россия — самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", — сказал глава государства.