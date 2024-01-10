2024-01-10T13:58:32+03:00
2024-01-10T13:58:32+03:00
2024-01-10T13:58:32+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240110/842760016.html
Путин назвал самый важный итог 2023 года
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Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, она сильное и идущее вперед государство, это самый важный итог 2023 года, заявил в ходе встречи с жителями города Анадырь... ПРАЙМ, 10.01.2024
экономика, новости, россия, владимир путин, экономика рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, она сильное и идущее вперед государство, это самый важный итог 2023 года, заявил в ходе встречи с жителями города Анадырь президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что у западных стран "проблем выше крыши", которые несопоставимы "даже с нашими проблемами".
"Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена — у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, что тоже немаловажно, это то, что Россия — самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", — сказал глава государства.