ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Принимаемые Кишиневом меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Тирасполя, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Глава ПМР рассказал о последствиях введения пошлин Молдавией

"Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья", — сказал он и отметил, что создаваемые Молдавией искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер.

"По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова", — пояснил Красносельский.

Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщили об отмене льгот, предоставленных ранее приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.