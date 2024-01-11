МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В США обеспокоены разногласиями между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет Bloomberg. Эксперт спрогнозировал будущее поддержки Киева со стороны США

На следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе этот вопрос с Зеленским намерен обсудить советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Америка нацелена на то, чтобы Киев отточил свой план борьбы с российской армией, поскольку конфликт заходит на третий год и это вызывает много вопросов у американских чиновников.

США и Евросоюз на данный момент самые важные союзники Украины, их помощь превышает 110 миллиардов долларов. Они активно поддерживали Киев в его контрнаступлении, которое начиналось в июне 2023 года, предоставляли вооружение, обучали украинских солдат. Но крупного прорыва ВСУ на фронте в прошлом году так и не произошло.

В Вашингтоне полагают, что именно разногласия между Зеленским и Залужным мешают им принять новый четкий план по стратегии на Украине. В ВСУ забеспокоились из-за маневра ВС России

В то же время Зеленский говорит, что именно нерешительность союзников Киева увеличивает "мужество и силу России". По его словам, российская армия в последние недели усилила ракетные удары Украине, а средства ПВО у Киева на исходе.

Источники агентства сообщают, что союзники надеются предоставить помощь Украине уже в феврале.

Напряженность между Зеленским и Залужным возникла в ноябре 2023 года, когда главнокомандующий ВСУ публично заявил, что война зашла в тупик. Это вызвало раздражение у президента. Между ними также возникли разногласия по поводу необходимости снизить призывной возраст, чтобы восстановить ряды вооруженных сил, где потери были тяжелыми.

Залужный считает, что темпы призыва на военную службу идут медленными темпами после того, как Зеленский отложил подписание закона, который мог бы снизить призывной возраст. С тех пор кабинет министров представил в парламент новый законопроект. Зеленский указал, что военные лидеры Украины попросили мобилизовать до 500 000 человек. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

Есть еще одно разногласие — между Украиной и США. Америка хочет, чтобы Украина сосредоточила усилиях по прорыву российских позиций на юге Украины, а не растягивала свои ресурсы на более широком фронте.

Киев — и некоторые другие союзники — считают, что подход Украины к изматыванию российских сил и средств снабжения был правильным, учитывая, что у нее не было прикрытия с воздуха, и ей было бы трудно покрыть потери, которые наступление без него могло бы вызвать.