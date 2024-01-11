МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России нашли альтернативу труднодоступному зарубежному туризму, пишет британская The Times. В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

Дальний Восток обладает огромным туристическим потенциалом, учитывая его разнообразную дикую природу, и правительство России всячески намерено содействовать его развитию.

После начала СВО в 2022 году, страны Евросоюза ввели визовые ограничения для россиян, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Чтобы как-то компенсировать неудобства из-за этих ограничений, чиновники решили направить инвестиции в Дальний Восток и превратить его в новую туристическую Мекку.

Идет строительство всесезонного туристического парка "Три вулкана" на Камчатке с гостиницей на две тысячи номеров, "Аэрофлот" ввел единый тариф с фиксированной ценой из Москвы до Петропавловск-Камчатского —15 тысяч рублей.

Для туристов разработали экскурсии в Долину гейзеров (после Исландии, она находится на втором месте по концентрации горячих источников), созданы условия для "зимнего серфинга" и гонок на собачьих упряжках. Трутнев назвал объем привлеченных на Дальний Восток инвестиций

Кроме того, на дальнем Востоке развернуто масштабное строительство жилья, баз для рыбалки, охоты и туризма. В России пытаются всячески рекламировать этот регион для активного отдыха и приключений, и даже устраивают конкурсы на лучшее туристическое видео о Дальнем Востоке.

В Петропавловске-Камчатском в этом году должен открыться первый пятизвездочный отель. Но там ждут не только элиту и состоятельных туристов, которые уже заменили Альпы на катание на Камчатке. В регионе надеются, что отдых станет доступен многим россиянам.

Газета отмечает, что президент России известен своей любовью к занятиям на открытом воздухе, и судя по всему, Путин лично поддерживает этот инвестиционный проект: утвердил генеральный план реконструкции Петропавловска во время поездки на Дальний Восток в сентябре 2022 года. В Минэкономразвития ждут удвоения турпотока на Дальний Восток к 2030 году

По плану предусмотрено строительство интерактивного молодежного центра с планетарием и нового музея по истории региона.

Старания развивать Дальний Восток от предыдущих руководителей — Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Дмитрия Медведева, не привели к большим результатам. Но, видимо, Путин решительно настроен на развитие внутреннего туризма. На проходящей в Москве выставке-форуме "Россия" много обсуждают президентский проект по развитию гостиничного бизнеса и туристической отрасли. Посетители выставки могут совершить "виртуальный тур" по России, останавливаясь у стендов всех регионов, включая новые территории — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, резюмирует издание.

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