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Дегтярев отчитался Путину о выполнении своего обещания по Хабаровскому краю
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Губернатор Хабаровского края сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении данного в 2021 году обещания увеличить в два раза валовой региональный продукт (ВРП). Об этом... ПРАЙМ, 11.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, хабаровск, врп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении данного в 2021 году обещания увеличить в два раза валовой региональный продукт (ВРП). Об этом глава региона Михаил Дегтярев рассказал во время встречи в Хабаровске.
"Я вам обещал в 2021 году за пять лет удвоить ВРП. Все идет у нас по плану. В этом году у нас 1 триллион 250 миллиардов рублей….И основной драйвер у нас — это обрабатывающее производство. В первую очередь это судостроение, самолеты, авиастроение в целом, в том числе боевая авиация, металлургия, стройматериалы", — отметил Дегтярев.
Однако, по словам губернатора, регион немного просел в добывающих отраслях, в том числе и в золотодобыче. Это связано с рекордом 2022 года, так как в 2023 года наблюдалось обеднение руды, отметил Дегтярев.
В 2022 году губернатор заявил, что ВРП не снизился из-за санкций и поставил перед правительством задачу обеспечить темп роста ВРП в 2023 году не менее 102,4 процента. Он также заключил, что Хабаровский край является инновационно развитым регионом.