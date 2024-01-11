МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вертолет Ми-28Н подтвердил свое превосходство перед западной техникой, пишет американский Military Watch Magazine. Запад признал победу России в небе, пишет СМИ

Ми-28Н хорошо показали себя в атаках на донецком направлении, он превосходит иностранные вертолеты по огневой мощи, живучести и простоте обслуживания.

В начале января 2024 года Минобороны России заявило, что армия использует ударные вертолеты Ми-28Н для уничтожения укрепленных пунктов ВСУ, а также для ударов по солдатам противника на донецком направлении. По словам военного ведомства, все цели были уничтожены в ходе операции. Но сколько именно вертолетов использовала российская армия сказано не было, как и о том, какое оружие они применяли.

Донецкое направление сегодня одна из самых интенсивных боевых точек СВО. За 24 часа

до сообщения Минобороны России, на Украине сказали, что потеряли за сутки более 300 военнослужащих ВСУ — это чрезвычайно высокая цифра потерь, особенно на фоне того, что многие недавно мобилизовались.

У Украины большой дефицит ракет класса "земля-воздух". Это приводит к крайне слабой защищенности украинских передовых подразделений. Россия использует это и с помощью ударных вертолетов и истребителей наращивает свое огромное превосходство в огневой мощи, и применяет артиллерию и ракетное оружие класса "земля-земля" для усиления давления на передовые отряды ВСУ.

ВСУ очень не хватает боеприпасов, из-за этого они начинают экономить их использование в бою. Если американская помощь Киеву прекратится (последняя партия оружия пришла в декабре), то ситуация для украинской армии еще более усугубится. Он незабываем. Американцы восхитились российским истребителем

Ми-28 — новейшая модель ударных вертолетов среди тех, что в настоящее время используются во всем мире. Он является прямым преемником Ми-24, который считается аналогом лучшего ударного вертолета НАТО AH-64 "Апач". Но США в последние годы вкладывали средства в модернизацию "Апачей", а Россия создала новый класс ударных вертолетов XXI века — Ми-28 и Ка-52. Вертолет Ми-28 способен нести до 16 противотанковых ракет или 80 80-миллиметровых ракет. У него уникальные летные характеристики, в том числе — знаменитая способность летать задом наперед.

У них также огромное преимущество перед "Апачи" по огневой мощи, живучести и простоты обслуживания. "Ростех" показал военную технику в виде фантастических монстров

В ходе СВО, Ми-28 в основном запускают 80-миллиметровые и 122-миллиметровые ракеты, а также противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака" и ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета). Впервые ЛМУР были применены в январе 2023 года. Дальность поражения этих ракет — 15 километров, они оснащены инерциальными, спутниковыми и оптическими системами наведения, что позволяет с высокой точностью наносить удары.

Ми-28НМ — это новейший улучшенный вариант Ми-28, впервые был испытан в боевых условиях в Сирии в 2016 году. Он на 13 процентов быстрее, у него новый двигатель ВК-2500П, оснащен датчиками, обеспечивающими круговой обзор, также в нем установлены более современные инструменты управления огнем и средства обеспечения эффективности в условиях воздушного боя.

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