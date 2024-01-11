МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 3,4% в годовом выражении против 3,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В Госдуме предупредили Евросоюз о "подставе" от США

В месячном выражении цены в декабре выросли на 0,3% после роста в ноябре на 0,1%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовой показатель на уровне 3,2%, а месячный на уровне 0,2%.