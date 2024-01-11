2024-01-11T16:38:10+03:00
2024-01-11T16:38:10+03:00
2024-01-11T16:38:10+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240111/842773799.html
Годовая инфляция в США по итогам декабря ускорилась до 3,4 процента
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Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 3,4% в годовом выражении против 3,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном... ПРАЙМ, 11.01.2024
финансы, экономика, новости, сша, инфляция в сша, экономика сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 3,4% в годовом выражении против 3,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в декабре выросли на 0,3% после роста в ноябре на 0,1%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовой показатель на уровне 3,2%, а месячный на уровне 0,2%.