МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан считает, что из-за выхода Великобритании из ЕС (Brexit) его страна потеряла 140 миллиардов фунтов стерлингов (178 миллиардов долларов), пишет Bloomberg. Роковая ошибка. Британцы могут зайти с оружием в Черное море

Он призывает правительство как можно скорее восстановить отношения с Брюсселем, чтобы остановить спад экономики Британии.

Из-за Brexit королевство лишилось 2 миллионов рабочих мест, из них 290 тысяч в Лондоне, свидетельствуют данные исследования Cambridge Econometrics. Половина всех потерь рабочих мест приходится на финансовые услуги и строительство.

"Жесткая версия Brexit, к которой мы пришли, тянет нашу экономику вниз и повышает стоимость жизни", — считает Хан (выдержки из его речи опубликовал офис мэра). По его мнению, проблемы от кризиса Brexit могут быть решены только в том случае, если британцы станут открыты для улучшения торговых соглашений с европейскими соседями.

По данным Cambridge Econometrics, экономика Великобритании сократилась на 6 процентов из-за Brexit.

Объем экономического производства Великобритании достиг бы 2,34 триллиона фунтов стерлингов в 2023 году, если бы страна осталась в ЕС, что на 6 процентов больше, чем 2,2 триллиона фунтов стерлингов, которые она заработала. "Смирительная рубашка". Европу ждет еще одно испытание в 2024 году

Авторы исследования предупреждают, что воздействие будет ухудшаться, и это приведет к сокращению прогнозируемого объема производства в 2035 году на 311 миллиардов фунтов стерлингов по сравнению со сценарием без Brexit, что эквивалентно снижению на 10,1 процента.

Экономика самого Лондона стала в 2023 году на 30 миллиардов фунтов меньше, чем была бы без Brexit.

Мэр использует эти данные, чтобы обосновать необходимость решения проблемы нехватки рабочей силы в Лондоне после Brexit с помощью подхода к миграции, который "основан на фактах, а не на предубеждениях", а также настаивая на новых договоренностях с ЕС.

В то же время, представитель премьер-министра Риши Сунака Макс Блейн опроверг эти выводы, заявив журналистам на очередном брифинге в четверг, что прогноз МВФ относительно экономического роста Великобритании более оптимистичен, чем для многих других стран. "Великобритания росла быстрее, чем Италия и Германия после референдума по Brexit в 2016 году, и быстрее, чем Германия с момента выхода из ЕС в 2020 году", — передает агентство его слова.