МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В наступившем году российской экономике придется справляться с новыми вызовами: санкционное давление усиливается, а жесткая политика Центрального банка, призванная сдержать инфляцию, ограничивает рост бизнеса. В этих условиях власти должны сформулировать национальные цели развития и найти ресурсы для их достижения. Россия стала первой экономикой в Европе, заявил Путин

РИА Новости выбрало 10 главных ожидаемых событий в экономике в 2024 году, которые будут иметь важные последствия как для развития страны в целом, так и для каждого человека.

1. РОСТ ЭКОНОМИКИ ЗАМЕДЛИТСЯ

Российская экономика в 2024 году, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, замедлит рост до 2,3%. А ЦБ ожидает по итогам года снижения темпа роста ВВП до 0,5-1,5%.

Причина в том, что в новом году экономика будет функционировать в условиях более жесткой монетарной, бюджетной и налоговой политики. Кроме того, уйдет эффект низкой базы предыдущего года, который позволил экономике вырасти на 3,5% в 2023 году.

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают роста российского ВВП в наступившем году на 1,5-2%. Замедление, согласно их консенсус-прогнозу, произойдет из-за сокращения инвестиций и льготных ипотечных программ, которые стимулировали строительство.

Однако растущие доходы населения будут способствовать поддержанию спроса, что станет драйвером роста экономики.

2. ИНФЛЯЦИЯ ДОСТИГНЕТ ЦЕЛИ В 4%

Инфляция в РФ в новом году должна снизиться до целевого уровня в 4%. Именно эту задачу Банк России считает для себя главной на 2024 год. На стабилизацию цен будут работать и точечные меры правительства на отдельных рынках. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2024 и 2025 годы

Так, в наступившем году заработает механизм топливного демпфера, который будет сдерживать подорожание бензина и дизеля.

Особое внимание власти уделяют ценам на социально значимые товары. Для этого у правительства есть эффективные инструменты: ограничение экспорта и снижение импортных пошлин.

Кроме того, ФАС будет следить за необоснованным повышением цен со стороны ритейлеров.

3. НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

В 2024 году истекает срок реализации 14 нацпроектов. Они были разработаны после выборов президента РФ в 2018 году и стали главным инструментом достижения национальных целей, обозначенных главой государства на пять лет.

Нацпроекты охватывали три направления: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Уже сейчас видно, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась страна за пять лет, нацпроекты доказали свою эффективность. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству актуализировать их и продлить до 2030 года.

Но после выборов президента РФ в марте 2024 года глава государства поставит новые долгосрочные цели, и возможно, появятся новые нацпроекты.

4. ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ

Центробанк начал тестировать цифровой рубль в 2023 году, но пока в пилотном проекте участвует только узкий круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. С 2024 года пилот будет расширяться, а Минфин испробует его на социальных платежах.

Цифровые валюты ускорят переход стран на расчеты в нацвалютах. Операции в цифровых валютах абсолютно прозрачны. Цифровой рубль нельзя похитить. Но для большинства людей главный плюс цифрового рубля – это бесплатные мгновенные переводы любых сумм.

Правда, ЦБ планирует пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а внедрение в массовый оборот начнется не ранее 2025 года.

5. БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Закон о бюджете не предусматривает значительных доходов от приватизации в 2024 году: они ожидаются в размере чуть больше 1,2 миллиарда рублей. Но в течение 2023 года власти и бизнес то и дело поднимали вопрос о "большой приватизации" и могут вернуться к нему снова. Названа главная угроза мировой экономике в 2024 году

Так, Минфин РФ в 2023 году предложил рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства. И внес в правительство список примерно из 30 компаний–претендентов.

Идею сразу поддержали госбанки, в частности, глава ВТБ Андрей Костин. Глава Сбербанка Герман Греф тоже заявил, что считает возможным вывести на биржу 25% акций банка. Но министр финансов Антон Силуанов в конце прошлого года подчеркивал, что речь пока не должна идти о потере государственного контроля.

6. НАЛОГ НА ДОХОД ОТ ВКЛАДОВ

Владельцам банковских вкладов на сумму более миллиона рублей в 2024 году придется впервые заплатить налог с полученных процентов. Этот налог был введен еще в 2021 году, но его действие было приостановлено.

Если общая сумма дохода по всем депозитам и вкладам одного человека за 2023 год не превысит 150 тысяч рублей, налог в 2024 году платить не придется. Но сумма, которая превысит эту величину, будет облагаться по ставке 13%. А если общий годовой доход налогоплательщика окажется больше 5 миллионов рублей – то 15%.

Налог не касается обладателей специальных счетов для покупки жилья (эскроу-счета) и наследников по унаследованным процентам с вклада, однако после вступления в права платить налог придется и им.

7. ДОЛГОСРОЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Добровольная программа долгосрочных сбережений граждан начинает работать в России с 2024 года. Для участия в ней нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане получат право на выплаты.

Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. Также для них будет предусмотрен налоговый вычет по НДФЛ.

Кроме того, с 2024 года россияне смогут открывать индивидуальные инвестиционные счета нового — третьего типа (ИИС-III). В нем будут комбинироваться налоговые льготы, предусмотренные ранее для счетов первого и второго типов. Мировая экономика будет близка к рецессии в 2024 году, пишут СМИ

8. БУДУЩЕЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Повышения налогов и новых разовых платежей для бизнеса в 2024 году не ожидается. Но весной Минфин будет готовить основные направления налоговой политики на 2025-2027 годы, в которых могут появиться новации.

Повысить налог на прибыль в России, как ни странно, попросил бизнес. Правда, взамен компании просят стабильность других налогов и повышенные инвестиционные вычеты. Минфин подходит к таким идеям настороженно: сначала надо просчитать, во что они обойдутся бюджету.

Если такое решение все же будет принято, то повышение ставок произойдет не ранее следующего года.

9. СДУВАЕМ ИПОТЕЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

В 2024 году начнет постепенно сдуваться пузырь на рынке жилья, надутый льготными ипотечными программами. Условия общей льготной ипотеки со ставкой 8% и семейной со ставкой 6% уже были ужесточены в прошлом году. При этом обе программы действуют до середины 2024 года.

В новом году властям предстоит решить вопрос о новых льготных программах: какими они будут, в каких регионах и для каких категорий граждан будут действовать, и нужны ли они вообще.

В частности, после того, как ЦБ в прошлом году отменил льготные околонулевые программы, Минстрой предложил сохранить ипотечные программы от застройщиков под 3-4%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце декабря также сообщил, что власти прорабатывают альтернативные ипотеке механизмы для развития жилищного строительства: продажу жилья в рассрочку, лизинг и "какие-то иные схемы".

10. СУДЬБА ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ

Страны Запада, заморозившие российские активы, активно готовят нормативную базу для их конфискации. Но все понимают, что сделать это будет очень не просто. Многие страны Евросоюза сомневаются в законности этой меры. Они опасаются, что такое решение повлечет длительные многомиллиардные судебные разбирательства.

Кроме того, чтобы конфисковать какие-то активы, сначала их нужно найти. ЕС, который отчитался об аресте принадлежащих России 211 миллиардов евро, уже где-то "потерял" 90% этой суммы.

Россия в качестве ответной меры тоже заморозила активы недружественных стран. Инвесторы и управляющие рассчитывают, что здравый смысл все же восторжествует, и стороны не совершат необратимых шагов.