МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россия стала применять новую эффективную воздушную тактику, пишет британская Daily Express. НАТО в ужасе от российского беспилотника-невидимки, пишут СМИ

Система ПВО на Украине работает из последних сих. Это стало особенно заметно в последние две недели: ракетные атаки вскрыли много слабых мест в системе обороны.

Кроме того, на Украине признали, что российская армия стала использовать эффективную стратегию и меняет движение своих дронов.

"Россия извлекает уроки, Она направляет ракеты туда, где, как ей известно, их невозможно перехватить", — говорит Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве.

ВС России 8 января осуществили серию воздушных атак. Это был самый мощный массированный удар с воздуха с начала российско-украинского конфликта. При этом Украина показала, насколько ограничены ее запасы систем ПВО, которые она получала от западных союзников.

Советник президента Украины Михаил Подоляк говорил, что для этой серии атак Россия применила весь свой арсенал воздушных средств: крылатые ракеты, баллистические ракеты, запущенные вблизи российско-украинской границы, гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Украинским ПВО удалось перехватить только 18 из 51 ракеты, выпущенной 8 января. Ударные вертолеты Ми-28Н приводят Киев и НАТО в ужас, признают американцы

Военные эксперты отмечают, что если раньше ракеты и дроны летели по одной траектории, то теперь они летят зигзагами. "Дрон может сначала лететь, потом покружиться, зависнуть, полностью опуститься, снова подняться на полкилометра, а потом резко полететь вниз. Теперь они стали очень маневренными", — говорит командир взвода Виталий Ясинский, который служит в Отдельной президентской бригаде ВСУ.

Кроме того, русские красят свои беспилотники в черный цвет для маскировки и изменяют их конфигурации, чтобы сбивать с толку операторов зенитных батарей противника.

Украинские военные стараются подстроиться под новые реалии, обучают солдат подразделений ПВО, которые используют тепловизионные прицелы и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Предполагается, что эти небольшие мобильные группы будет вплотную работать с сетью передовых западных систем противоракетной обороны, тем самым обеспечивая эффективную защиту от разнообразных атак ВС России. "Открывают врата ада". Мощность российской авиабомбы ужаснула ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что проблемы большие и ВСУ не хватает современных систем ПВО. Союзники должны предоставить Украине больше комплексов ракет-перехватчиков.

Главная проблема Украины в том, что наносить удары они должны по российским установкам, которые находятся на территории России. Для этого необходимы дальнобойные ракеты и артиллерийские системы. Но их у ВСУ нет. Однако это не мешает Зеленскому давать обещания вернуть боевые действия на территорию России, пишет издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>