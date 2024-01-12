МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России сейчас близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов России в случае судебного разбирательства в отношении замороженных активов, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Захарова назвала воровство визитной карточкой англосаксов

В Кремле считают маловероятным то, что Запад конфискует российские активы, но на всякий случай начали подготовку к такому событию. Чиновники уже заказали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Напомним, что активы в размере около 300 миллиардов долларов были заблокированы почти сразу после начала СВО в феврале 2022 года.

Сейчас США и их союзники активно обсуждают судьбу арестованных активов России. Вопрос особенно актуален на фоне политических разногласий в Вашингтоне и Брюсселе в отношении помощи Украине. Спонсоры Киева задерживают помощь в размере 110 миллиардов долларов.

В администрации президента США Джо Байдена поддерживают закон, который позволит ей конфисковать некоторые российские активы, сообщило агентство на этой неделе. Однако для Белого дома важно, чтобы помощь была скоординирована с Евросоюзом, где хранится около 200 миллиардов долларов, и странами "Большой семерки".

В Европе сейчас в основном холодно относятся к вопросу конфискации российских активов, поскольку не хотят терять репутацию надежного финансового партнера.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина еще летом 2023 года говорила, что ЦБ почти готов оспорить заморозку активов. В декабре прошлого года она добавила, что это будет "очень негативным сигналом для всех центральных банков, поскольку заморозка является нарушением основных принципов резервной безопасности". Эксперт объяснил, зачем Белый дом поддержал конфискацию российских активов

По мнению российских чиновников, рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств в Украину, даже если Россия не сможет взять контроль над деньгами. У Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания, говорят источники агентства.

Ранее Фонд Росконгресс опубликовал доклад, в котором рассмотрен опыт замораживания и конфискации активов стран от Ирака до Северной Кореи, и установлено, что "реальные риски" того, что резервы российского центрального банка могут быть конфискованы, "остаются низкими". Йеллен высказалась о планах конфискации российских активов

В отсутствие четкого международного законодательства любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние законы государств, которые ввели санкции в отношении России. В результате, по мнению Росконгресса, Россия должна иметь возможность оспорить решения по своим обездвиженным резервам, что приведет к судебным разбирательствам, которые "могут длиться десятилетиями с неясными перспективами".

Деньги, вероятно, останутся заблокированными до тех пор, пока отношения с Россией не стабилизируются или не появится общее решение, говорится в сообщении. "Более решительные действия в отношении замороженных активов приведут к оттоку триллионов долларов из США в другие юрисдикции", говорили в Росконгрессе. В Европе усомнились в идее США конфисковать активы России

По словам Сергея Гландина, партнера BGP Litigation в Москве, который специализируется на комплаенс-праве и санкционном праве, возможность обращения в суд в России зависит от обстоятельств предпринятых действий и наличия двустороннего соглашения о защите инвестиций. По его словам, возможные пути для России могут включать Международный суд в Гааге или Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка и Суд ЕС в Люксембурге.

Попытка завладеть активами приведет к многочисленным юридическим спорам в суде "в течение многих лет", сказал Гландин, предупредив в ответ о "войне конфискации".