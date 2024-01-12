Bloomberg: Россия готовится к суду из-за желания Запада забрать активы
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России сейчас близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов России в случае судебного разбирательства в отношении замороженных активов, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
В Кремле считают маловероятным то, что Запад конфискует российские активы, но на всякий случай начали подготовку к такому событию. Чиновники уже заказали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Напомним, что активы в размере около 300 миллиардов долларов были заблокированы почти сразу после начала СВО в феврале 2022 года.
Сейчас США и их союзники активно обсуждают судьбу арестованных активов России. Вопрос особенно актуален на фоне политических разногласий в Вашингтоне и Брюсселе в отношении помощи Украине. Спонсоры Киева задерживают помощь в размере 110 миллиардов долларов.
В администрации президента США Джо Байдена поддерживают закон, который позволит ей конфисковать некоторые российские активы, сообщило агентство на этой неделе. Однако для Белого дома важно, чтобы помощь была скоординирована с Евросоюзом, где хранится около 200 миллиардов долларов, и странами "Большой семерки".
В Европе сейчас в основном холодно относятся к вопросу конфискации российских активов, поскольку не хотят терять репутацию надежного финансового партнера.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина еще летом 2023 года говорила, что ЦБ почти готов оспорить заморозку активов. В декабре прошлого года она добавила, что это будет "очень негативным сигналом для всех центральных банков, поскольку заморозка является нарушением основных принципов резервной безопасности".
По мнению российских чиновников, рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств в Украину, даже если Россия не сможет взять контроль над деньгами. У Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания, говорят источники агентства.
Ранее Фонд Росконгресс опубликовал доклад, в котором рассмотрен опыт замораживания и конфискации активов стран от Ирака до Северной Кореи, и установлено, что "реальные риски" того, что резервы российского центрального банка могут быть конфискованы, "остаются низкими".
В отсутствие четкого международного законодательства любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние законы государств, которые ввели санкции в отношении России. В результате, по мнению Росконгресса, Россия должна иметь возможность оспорить решения по своим обездвиженным резервам, что приведет к судебным разбирательствам, которые "могут длиться десятилетиями с неясными перспективами".
Деньги, вероятно, останутся заблокированными до тех пор, пока отношения с Россией не стабилизируются или не появится общее решение, говорится в сообщении. "Более решительные действия в отношении замороженных активов приведут к оттоку триллионов долларов из США в другие юрисдикции", говорили в Росконгрессе.
По словам Сергея Гландина, партнера BGP Litigation в Москве, который специализируется на комплаенс-праве и санкционном праве, возможность обращения в суд в России зависит от обстоятельств предпринятых действий и наличия двустороннего соглашения о защите инвестиций. По его словам, возможные пути для России могут включать Международный суд в Гааге или Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка и Суд ЕС в Люксембурге.
Попытка завладеть активами приведет к многочисленным юридическим спорам в суде "в течение многих лет", сказал Гландин, предупредив в ответ о "войне конфискации".
https://1prime.ru/state_regulation/20240112/842785135.html