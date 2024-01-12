МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден хочет обхитрить конгресс и помочь Украине без его одобрения, пишет Responsible Statecraft.

Президент США Джо Байден

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Выделение прямой помощи Украине зависит от одобрения конгресса, где в большинстве представители Республиканской партии, которые блокируют эту помощь.

Теперь Байден хочет инвестировать в украинскую оборонную промышленность, то есть производить оружие именно там. Частично это будет происходить, в том числе, за счет американских налогоплательщиков.

То есть, даже если объем американской помощи Киеву и сократится в 2024 году, то вложения в украинский ОПК имеют долгосрочную перспективу.
У такого решения много рисков: Россия давно в качестве целей для атак выбирает именно военные заводы.

Пентагон передал партию военного оружия в декабре прошлого года. Это было сделано по особому поручению президента США. В дальнейшем помощь должна оказываться с одобрения конгресса.

Но для того, чтобы совместно с Украиной производить оружие, одобрение конгресса не требуется.

Для строительства или расширения производственных мощностей для оборонки Украины необходимы огромные деньги. А американские военные подрядчики больше интересуются тем, сколько прибыли они получат, а не тем, сколько вложат. Вряд ли они будут открывать свои предприятия на Украине без гарантийного финансирования или другой поддержки от правительства США.

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В декабре в Вашингтоне прошла конференция по ВПК США и Украины, на которой около 350 представителей правительства и оборонной промышленности из США, Украины и стран Евросоюза обсуждали "значительное увеличение производства оружия" в поддержку Украины. Тогда же и было подписано заявление о намерениях совместно производить оружие и обмениваться техническими данными между американским и украинским Министерствами обороны.

Ряд американских военных подрядчиков уже взяли на себя обязательства по совместному производству оружия с Украиной прошлой осенью, но конкретных деталей по видам оружия и инвестициям пока нет. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что совместное производство может начаться с ремонта и технического обслуживания.

Однако ранее американские военные подрядчики говорили, что строительство производств на Украине нецелесообразно пока идут военные действия. Поскольку украинские военные заводы давно являются целью для России и оборонять их будет очень дорого, резюмирует издание.

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