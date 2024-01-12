МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основной статьей российского экспорта в Китай остается сырье, но сегодня в торговле между Россией и Китаем происходит качественный перелом — уверенно набирают долю в двусторонней торговле и несырьевые товары, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Товарооборот России и Китая установил исторический рекорд

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

"В торговле между России и Китаем происходит качественный перелом. Несмотря на то, что основной статьей экспорта в Китай останется сырье, несырьевые товары уверенно набирают долю в двусторонней торговле", — сказал он.

По его словам, главным фактором роста товарооборота в 2023 стало увеличение объема морских и автомобильных перевозок. "Дальнейший рост торговли зависит от расширения "узкого горлышка" на Восточном полигоне, увеличения пропускной способности железнодорожных КПП", — заметил собеседник агентства.

Важно также продолжать, подчеркнул Титов, "убирать торговые барьеры, снижать пошлины".

"Точкой роста товарооборота в 2024 может стать более активное сотрудничество между малым и средним бизнесом двух стран. С этой целью комитет проведет очередной российско-китайский форум МСБ, который зарекомендовал себя как эффективная площадка для деловой коммуникации российского и китайского бизнеса", — заключил он.