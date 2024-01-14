МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире, уступив лишь экономикам Китая, США, Индии и Японии, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал важный фактор развития сотрудничества России и АТР

"У нас идёт укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что, вопреки всем ограничениям и сложностям, с которыми сталкивается Россия, ее экономика стала первой в Европе по паритету покупательской способности. По его словам, России ещё очень много нужно сделать для укрепления своей независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере, в экономике и по другим важным направлениям.

"Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", — резюмировал Путин.

Ранее Путин заявлял, что развитие Дальнего Востока является важным фактором продвижения сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, развитие региона удалось сдвинуть с мертвой точки, а самый сложный начальный этап пройден.