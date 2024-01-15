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Германия завершила 2023 год рецессией
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ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии в 2023 году сократился на 0,3%, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 15.01.2024
экономика, новости, германия, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии в 2023 году сократился на 0,3%, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%.
В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно.
"Общее экономическое развитие Германии в 2023 году замедлилось в условиях, которые по-прежнему характеризуются многочисленными кризисами", — приводятся в релизе слова главы бюро Рута Бранда (Ruth Brand).