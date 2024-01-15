МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии в 2023 году сократился на 0,3%, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Мировому ВВП предрекли самый слабый за 30 лет рост

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%.

В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно.

"Общее экономическое развитие Германии в 2023 году замедлилось в условиях, которые по-прежнему характеризуются многочисленными кризисами", — приводятся в релизе слова главы бюро Рута Бранда (Ruth Brand).