КИШИНЕВ, 15 янв — ПРАЙМ. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдавии за 9 месяцев 2023 года сократился на 37, 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

"За девять месяцев 2023 года приток прямых иностранных инвестиций в страну составил всего 301,2 миллиона долларов, снизившись на 37,2% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года", — отмечается в распространенном для прессы сообщении ведомства.

В понедельник молдавские СМИ, ссылаясь на данные министерства экономики страны, передают, что основные иностранные инвестиции в Молдавию поступают из Кипра, Нидерландов, Румынии, Франции, Болгарии, Австрии, Великобритании.

"По чистому притоку прямых иностранных инвестиций Молдавия находится на предпоследнем месте среди 23 стран развивающегося региона Европы", — пишет онлайн-издание mold-street.com.

Основными видами экономической активности, связанной с прямыми иностранными инвестициями, являются финансовая и страховая деятельность, это порядка 34,2% от общего объема прямых инвестиций в форме акционерного капитала.

Оппозиция в Молдавии не раз критиковала власти республики за стремительный рост стоимости жизни в стране при отсутствии прогресса в экономике, при этом увеличились выплаты министрам, что создает пропасть между зарплатами чиновников и уровнем дохода бюджетников.