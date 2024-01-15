КИШИНЕВ, 15 янв — ПРАЙМ. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдавии за 9 месяцев 2023 года сократился на 37, 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Молдавия

Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

"За девять месяцев 2023 года приток прямых иностранных инвестиций в страну составил всего 301,2 миллиона долларов, снизившись на 37,2% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года", — отмечается в распространенном для прессы сообщении ведомства.

В понедельник молдавские СМИ, ссылаясь на данные министерства экономики страны, передают, что основные иностранные инвестиции в Молдавию поступают из Кипра, Нидерландов, Румынии, Франции, Болгарии, Австрии, Великобритании.

"По чистому притоку прямых иностранных инвестиций Молдавия находится на предпоследнем месте среди 23 стран развивающегося региона Европы", — пишет онлайн-издание mold-street.com.

Основными видами экономической активности, связанной с прямыми иностранными инвестициями, являются финансовая и страховая деятельность, это порядка 34,2% от общего объема прямых инвестиций в форме акционерного капитала.

Оппозиция в Молдавии не раз критиковала власти республики за стремительный рост стоимости жизни в стране при отсутствии прогресса в экономике, при этом увеличились выплаты министрам, что создает пропасть между зарплатами чиновников и уровнем дохода бюджетников.