МОСКВА, 15 янв —ПРАЙМ. Бомба "Дрель", производство которой начато в России, способна нанести тяжелые поражения ВСУ на поле боя. Прежде всего, она может быть направлена на колонны украинской бронетехники и прочие наземные объекты, пишет Myśl Polska. Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

"Дрель" была разработана еще в середине 2010-х годов, однако по ряду причин так и не вышла в массовое производство. Прежде всего, у Минобороны возникли вопросы к ее дальности — она составляет всего 30 километров, что с учетом технологии малозаметности новых истребителей Су-57 позволяет атаковать радары и системы ПВО неприятеля. Российские военные решили, что этого недостаточно.

Все изменил конфликт на Украине — убедившись в недостатках имеющихся кассетных бомб РБК-500, о разработке наконец вспомнили. Оказалось, что, несмотря на ее недостатки, это пусть и не идеальное, но полезное оружие для поражения наземных целей.

"Дрель" запустили в работу. По факту, эта полу-тонная бомба дает российской авиации (бомбардировщикам Су-34, Су-24 и Су-30) поистине смертоносное преимущество. Она позволяет эффективно поражать наземные цели, в том числе, движущиеся колоны украинской бронетехники, нанося им разрушительный ущерб. Это не очень хорошая информация для украинцев, подводит итог издание.

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