МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европа заработала еще одну зависимость от России, едва ли не более сильную, чем нефтегазовую. Поставки карбамида и азота в страны ЕС значительно выросли, а это означает, что в плане продовольствия европейцы зависят от восточного соседа сильнее, чем пару лет назад, пишет финское издание Maaseudun Tulevaisuus. ВСУ пора приготовиться: в Польше узнали о российской бомбе "Дрель"

Со ссылкой на гендиректора норвежской компании Yara Свейна Туре Хольсетера оно приводит неожиданный факт: с июля 2022 года по июнь 2023 года из России было импортировано в два раза больше карбамида, чем до начала конфликта на Украине. За тот же период рекордным стал импорт азота в ЕС — опять-таки из России.

Эта зависимость может обернуться для европейцев весьма серьезными последствиями — ведь от удобрений напрямую зависит обеспеченность продовольствием, рассуждает Хольсетер. "Мы даем Путину серьезное оружие, и в какой-то момент он может его применить", — уверен он.

При этом любые потрясения, которые могут произойти в этой сфере, нельзя будет ставить в вину России. Причина — в самих себе: европейцы не подготовились, полагает гендиректор Yara.

Для формирования новой зависимости были объективные причины, среди которых удорожание энергоносителей, высокие затраты бизнеса на электроэнергию и расходы на зеленую энергетику, объясняет он. Все это вызвало вывод энергоемких производств за пределы ЕС, а оставшимся пришлось искать способы сэкономить.

Чтобы изменить ситуацию, страны ЕС должны реформировать климатическую политику и стимулировать компании более существенными инвестициями. Кроме того, следует финансово помогать фермерам, которые используют удобрения, вызывающие меньший объем выбросов углекислого газа. ЕС также должен обеспечить конкурентоспособность своих компаний на экспортных рынках, заключает гендиректор Yara.

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