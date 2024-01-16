МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российские солдаты вернули преимущество в боях на восточном фронте, а перспективы ВСУ теперь выглядят мрачно, пишет The New York Times. Вашингтон в Давосе призовет Киев сменить стратегию, пишут СМИ

Западные союзники не могут гарантировать Украине, что их поддержка сохранится на том уровне, чтоб была раньше. Прошлогоднее контрнаступление провалено, зато Россия добивается побед под Авдеевкой, Артемовском и Купянском.

Солдаты ВСУ физически и морально устали от длительных боев и короткого отдыха, оружия и снарядов не хватает, а российская армия превосходит их по численности. Украинские солдаты признают, что вероятно сейчас бы они смогли остановить армию России, но нет уверенности, что они смогут это сделать завтра.

Чтобы хоть как-то восполнять потребность в военной технике, украинцы даже разрезают на пластины сбитые ржавые русские танки. Потом куски от него будут привязаны ремнями на украинские бронетранспортеры, которые защищают Авдеевку. Это выглядит удручающе, пишет газета. WP: Киев и Вашингтон обвиняли друг друга после неудачного контрнаступления

Причем, в ВСУ считают, что, если бы западные партнеры начали раньше оказывать им помощь, они бы разгромили русских в первые три-четыре месяца конфликта, и сейчас бы "засевали поля и растили детей". Но этого не произошло.

Российская армия сейчас идет в наступление, особенно на восточном фронте: Марьинка почти пала, Авдеевку медленно окружают, ожидается прорыв на Часов Яр под Артемовском. На севере, вокруг Купянска, боевые действия практически не снижают темпа с осени.

При этом несмотря на то, что Россия обладает большой армией, у нее нет тактики, которая привела бы к прорыву на поле боя. У ВСУ такой тактики тоже нет. Поэтому боевые действия представляют собой смертельный танец небольших тактических достижений с обеих сторон, которые не могут переломить ситуацию. Именно это становится преимуществом России. Таким образом можно обеспечить безопасность восточного региона Донбасса Украины (теперь это основная военная цель Кремля). В Японии назвали срок окончания СВО

Стратеги по мобилизации Украины чрезмерно агрессивна и порождает многочисленные политические споры между военными и гражданскими руководителями страны. Предполагается, что насильно могут мобилизовать еще 500 тысяч украинцев, однако эту версию закона сейчас отклонили. В ВСУ не говорят о потерях, но по оценкам американских чиновников, летом число погибших и раненых украинских солдат превысило 150 тысяч человек.

Солдаты признаются, что они устали и им нужно пополнение для замены. Правда один из солдат ВСУ показал автору статьи видео, на котором инструкторы вынужденно поддерживали мужчину (на вид ему около 50 лет, и по внешности было видно, что организм испорчен алкоголем), чтобы он смог выстрелить из винтовки. Примерно треть поступающих на фронт новобранцев "не лучше пьяниц", объяснил солдат.

Нехватка войск — это только часть проблем ВСУ. Более актуальная — истощение украинских запасов боеприпасов, при этом западные партнеры не гарантируют полное их восполнение. А это значит, что артиллерия не сможет поддержать атаки пехоты ВСУ.

Из-за нехватки снарядов они вынуждены стрелять только когда российские солдаты штурмуют украинские окопы. Этот дефицит ощущается на большей части линии фронта протяженностью более 1000 километров. Запад признал, что "план Путина" сработал

Сейчас большое значение получили беспилотники, как у России, так и Украины (особенно скоростные дроны FPV с взрывчаткой, их используют ракеты с дистанционным управлением). Они дополняют усилия артиллерии. По словам солдат ВСУ, за последние девять месяцев беспилотников FPV выросло минимум в 10 раз, и иногда причиняют противнику больше потерь, чем артиллерия.

Эксперты считают, что предложение Вашингтона о том, чтобы Украина перешла к обороне в 2024 году, будет малозначимым, если ВСУ не получит достаточно боеприпасов и людей для защиты удерживаемых территорий, пишет издание.

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