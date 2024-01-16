МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Экономика Германии сократилась в прошлом году на 0,3 процента, тем самым подтвердив опасения, что в стране идет деиндустриализация, пишет The Wall Street Journal. Германия лишилась статуса "локомотива Европы", пишет СМИ

Такое торможение "локомотива Европы" ставит под сомнение способность оказывать поддержку правительствам других стран континента.

Падение производства на 0,3 процента в 2023 году уступает по "слабости" только небольшому ростe ВВП на 0,7 процента в 2019 "доковидном" году. По оценкам Евростата, ВВП других крупных экономик Еврозоны, включая Францию, Италию и Испанию, вероятно, вырос.

Спад экономики в Германии отражает проблемы бизнес-модели страны, ориентированной на экспорт: высокие цены на энергоносители и высокие процентные ставки, замедление роста экономики мирового двигателя — Китая, напряженность в мировой торговле и сложность перехода к зеленой энергетике, о которой говорят немецкие политики не один год. А поскольку нет никаких признаков того, что какой-либо из этих факторов скоро улучшится, перспективы Германии выглядят не очень хорошо.

"Я никогда так не беспокоился о среднесрочных перспективах Германии", — сказал экономист Natixis во Франкфурте Дирк Шумахер, который давно отслеживает состояние немецкой экономики. Минфин Германии оценил дыру в бюджете на 2024 год

Валовой внутренний продукт страны всего на 1 процент больше, чем в конце 2017 года с поправкой на инфляцию. Напротив, согласно данным Евростата и Бюро экономического анализа, экономика США за тот же период выросла на 13 процентов с поправкой на инфляцию.

В этом году Германия столкнется с новыми экономическими угрозами: от коллапса рынка недвижимости внутри страны до конфликта на Ближнем Востоке, который разрушает торговый маршрут Азия-Европа.

Кроме того, несмотря на рост безработицы и рекордную иммиграцию, предприятия жалуются на нехватку рабочей силы. Планы расходов правительства были нарушены решением Конституционного суда, ограничивающим использование внебюджетных средств. Напомним, в конце прошлого года суд выявил 60 миллиардов евро неправильно израсходованных бюджетных средств. Эту сумму он заморозил своим решение, из-за чего в Германии начался бюджетный кризис.

В понедельник фермеры заблокировали дороги в Берлине в знак протеста против сокращения субсидий. Опросы общественного мнения показывают, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" может стать крупнейшей политической силой Германии на выборах в Европейский парламент в июне и на государственных выборах позднее в этом году. Европе пообещали возвращение в Средневековье

Все это возрождает ярлык "больного человека Европы", который был прикреплен к стране в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда она потеряла конкурентоспособность после воссоединения Восточной и Западной Германии.

"Угроза деиндустриализации реальна", — сказал Макс Янковский, исполнительный директор GL Giesserei Lössnitz, 175-летнего литейного завода в восточногерманской земле Саксония. Компания находится в самом сердце флагманской автомобильной промышленности Германии, в которой занято около 800 000 человек и которая экспортирует около трех четвертей производимой продукции. Среди клиентов — компании BMW, Daimler и Volkswagen.

Янковский говорит, что, несмотря на снижение цен на энергоносители, он по-прежнему платит за электроэнергию в три или четыре раза больше, чем до начала СВО, и более чем в пять раз больше, чем платят американские конкуренты. "Мы до сих пор не видим полной стратегии" правительства по решению этой проблемы, сказал он.

При этом, бизнесмен не может переложить возросшие счета за электричества на своих партнеров, так как в противном случае они переедут работать в Турцию или Китай. Восток поднялся, Германия опустилась: в Европе сменят "командиров"

Легендарная автомобильная промышленность Германии борется с конкуренцией со стороны Tesla и "китайцев", которые наращивают продажи электромобилей в Европе. По данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности, производство автомобилей в Германии более чем на 25 процентов ниже уровня середины 2010-х годов. По данным ОЭСР, объем промышленного производства в Германии в целом меньше, чем в 2019 году, и сокращается.

Теперь конфликт в Красном море нарушает судоходство и создает угрозу нового кризиса в цепочках поставок для европейских производителей. В пятницу Tesla заявила, что остановит почти все производство на своем крупнейшем заводе в Европе, недалеко от Берлина, с 29 января по 12 февраля из-за нехватки компонентов.

Некоторые экономисты настроены оптимистично, указывая на все еще низкий уровень безработицы в Германии и низкий государственный долг. ФРГ, возможно, уже приспособилась к более высоким ценам на энергоносители и замедлению экономического роста в Китае и может получить непропорциональный импульс, когда мировая торговля восстановится, считает Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank. Недовольные фермеры встретили Шольца с тракторами и вувузелами

Тем не менее, недавний опрос Немецкой промышленно-торговой палаты, в котором приняли участие более 2200 немецких промышленных компаний, оценив условия ведения бизнеса, показал худший результат с первого исследования в 2008 году.

Боли не ограничиваются экономикой. Только 19 процентов избирателей удовлетворены канцлером Олафом Шольцем — это самый низкий показатель для любого канцлера с 1997 года — согласно опросу Infratest dimap, проведенному общественной телекомпанией ARD, опубликованному в этом месяце. Жалобы варьируются от решения правительства ускорить программу перехода к "зеленой" экономике до его неспособности обуздать резкий рост нелегальной иммиграции.