МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря ускорилась до 4% с уровня ноября в 3,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

В сообщении указывается, что годовая инфляция ускорилась впервые с февраля 2023 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали замедления годового показателя до 3,8%. В месячном выражении ожидался рост цен на 0,2%.