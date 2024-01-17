2024-01-17T10:13:09+03:00
2024-01-17T10:13:09+03:00
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В Великобритании отметили ускорение инфляции по итогам декабря
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Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря ускорилась до 4% с уровня ноября в 3,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National... ПРАЙМ, 17.01.2024
финансы, экономика, новости, великобритания, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря ускорилась до 4% с уровня ноября в 3,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В сообщении указывается, что годовая инфляция ускорилась впервые с февраля 2023 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали замедления годового показателя до 3,8%. В месячном выражении ожидался рост цен на 0,2%.