"Ъ": экспорт российского угля на западном направлении начал приносить убытки
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Стоимость российского угля падает на восточном и на западном направлениях, при этом во втором случае поставки данного сырья уже начали приносить убытки, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.
В качестве основной причины издание называет более мягкую, чем ожидалось, погоду, большие запасы угля в Китае, а также восстановленную Пекином импортную пошлину.
Отмечается, что на Дальнем Востоке уголь калорийностью 6000 килокалорий за неделю стал дешевле на 7,4% ($101 за тонну), 5500 килокалорий — на 7,1% ($92 за тонну), а 5000 килокалорий — на 8,9% ($77 за тонну). С поставками через Балтику стоимость снизилась на 4,7% ($71 за тонну), а на Черном море — на 4,6% ($83 за тонну).
По данным издания, цена реализации за минусом стоимости доставки до покупателя (экспортный нетбэк) на восточном направлении составляет минимальные $10-34, а на западном — $7-8, что ниже стоимости добычи. Цена металлургических углей также снижается, пишет "Ъ", например, на Дальнем Востоке — на 8,4% и 12,8% в зависимости от марки.
Близкий к угольной компании источник издания считает, что производители не станут уменьшать объемы добычи, а скорее всего постараются увеличить ее и перетерпеть период низких цен. Он пояснил, что при сокращении добычи сложно, а иногда и невозможно вернуться на прежний уровень. При этом независимый промышленный эксперт Максим Шапошников рассказал изданию, что если текущая ситуация продержится больше двух месяцев, то снижать добычу все-таки придется.
https://1prime.ru/state_regulation/20240117/842817694.html