МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Стоимость российского угля падает на восточном и на западном направлениях, при этом во втором случае поставки данного сырья уже начали приносить убытки, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. Эксперт назвал причину снижения экспорта угля из России в конце 2023 года

В качестве основной причины издание называет более мягкую, чем ожидалось, погоду, большие запасы угля в Китае, а также восстановленную Пекином импортную пошлину.

Отмечается, что на Дальнем Востоке уголь калорийностью 6000 килокалорий за неделю стал дешевле на 7,4% ($101 за тонну), 5500 килокалорий — на 7,1% ($92 за тонну), а 5000 килокалорий — на 8,9% ($77 за тонну). С поставками через Балтику стоимость снизилась на 4,7% ($71 за тонну), а на Черном море — на 4,6% ($83 за тонну).

По данным издания, цена реализации за минусом стоимости доставки до покупателя (экспортный нетбэк) на восточном направлении составляет минимальные $10-34, а на западном — $7-8, что ниже стоимости добычи. Цена металлургических углей также снижается, пишет "Ъ", например, на Дальнем Востоке — на 8,4% и 12,8% в зависимости от марки.

Близкий к угольной компании источник издания считает, что производители не станут уменьшать объемы добычи, а скорее всего постараются увеличить ее и перетерпеть период низких цен. Он пояснил, что при сокращении добычи сложно, а иногда и невозможно вернуться на прежний уровень. При этом независимый промышленный эксперт Максим Шапошников рассказал изданию, что если текущая ситуация продержится больше двух месяцев, то снижать добычу все-таки придется.