2024-01-17T12:54:01+03:00
2024-01-17T12:54:01+03:00
2024-01-17T12:54:01+03:00
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Россия безвозмездно передала Мали 25 тысяч тонн пшеницы
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Россия передала республике Мали гуманитарный груз в 25 тысяч тонн пшеницы, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, 6 января в... ПРАЙМ, 17.01.2024
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, россия, африка, мали, поставки пшеницы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия передала республике Мали гуманитарный груз в 25 тысяч тонн пшеницы, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, 6 января в порт Конакри (Гвинейская Республика) морским путем доставили 25 тысяч тонн российской пшеницы.
"Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи республике Мали. Девятого января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам", — сказала она.
Захарова отметила, поставка выполнена в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым африканским странам продовольственной помощи, которое он принял на втором саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года.
Представитель МИД сообщила, что это уже четвертая поставка на безвозмездной основе столь необходимых населению Мали российских товаров.
Москва намерена и далее оказывать странам Африки гуманитарную помощь и помогать им преодолевать сложные социально-экономические проблемы, резюмировала Захарова.