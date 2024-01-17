МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия передала республике Мали гуманитарный груз в 25 тысяч тонн пшеницы, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Минпромторг начнет господдержку поставок продукции машиностроения в Африку

По ее словам, 6 января в порт Конакри (Гвинейская Республика) морским путем доставили 25 тысяч тонн российской пшеницы.

"Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи республике Мали. Девятого января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам", — сказала она.

Захарова отметила, поставка выполнена в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении некоторым африканским странам продовольственной помощи, которое он принял на втором саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года.

Представитель МИД сообщила, что это уже четвертая поставка на безвозмездной основе столь необходимых населению Мали российских товаров.

Москва намерена и далее оказывать странам Африки гуманитарную помощь и помогать им преодолевать сложные социально-экономические проблемы, резюмировала Захарова.