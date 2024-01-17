МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам декабря 2023 года ускорилась до 2,9% с 2,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата. В Великобритании отметили ускорение инфляции по итогам декабря

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 9,2%.

Только за декабрь потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,2%.

Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 3,4% с 3,6%, что также совпало с предварительной оценкой.

Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Чехии (7,6%), самая низкая — в Дании (0,4%).