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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам декабря
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Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам декабря 2023 года ускорилась до 2,9% с 2,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с... ПРАЙМ, 17.01.2024
экономика, новости, еврозона, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам декабря 2023 года ускорилась до 2,9% с 2,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 9,2%.
Только за декабрь потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,2%.
Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 3,4% с 3,6%, что также совпало с предварительной оценкой.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Чехии (7,6%), самая низкая — в Дании (0,4%).