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Блинкен назвал последствия конфликта вокруг Тайваня для мировой торговли
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Возникновение конфликта вокруг Тайваня имело бы глобальные последствия, так как половина всей мировой торговли проходит через Тайваньский пролив, заявил в ходе Всемирного... ПРАЙМ, 17.01.2024
бизнес, экономика, новости, сша, китай, международная торговля, энтони блинкен, тайвань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Возникновение конфликта вокруг Тайваня имело бы глобальные последствия, так как половина всей мировой торговли проходит через Тайваньский пролив, заявил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен. Трансляция велась на YouTube.
"Пятьдесят процентов мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если это будет нарушено, это затронет всю планету", — сказал он.
13 января на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня победил действующий замглавы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ.
Официальные отношения между Тайванем и Китаем прекратились в 1949 году после Гражданской войны. Пекин не признает независимость Тайваня. Отношения сторон вновь обострились после визита на остров Нэнси Пелоси.