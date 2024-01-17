МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Возникновение конфликта вокруг Тайваня имело бы глобальные последствия, так как половина всей мировой торговли проходит через Тайваньский пролив, заявил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен. Трансляция велась на YouTube. Пекин назвал глупостью ограничение экспорта ключевых технологий Тайванем

"Пятьдесят процентов мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если это будет нарушено, это затронет всю планету", — сказал он.

13 января на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня победил действующий замглавы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ.

Официальные отношения между Тайванем и Китаем прекратились в 1949 году после Гражданской войны. Пекин не признает независимость Тайваня. Отношения сторон вновь обострились после визита на остров Нэнси Пелоси.