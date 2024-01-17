2024-01-17T15:54:18+03:00
2024-01-17T15:54:18+03:00
2024-01-17T15:54:18+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240117/842822220.html
Российская экономика может обогнать японскую, заявил Решетников
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России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, уверен министр экономического... ПРАЙМ, 17.01.2024
экономика, новости, россия, япония, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем — Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте.
"Перед нами экономика Японии, у нас не такой с ними большой разрыв, и если дифференциал в темпах роста сохранится — у нас экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, — то, в принципе, мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать по размерам сопоставимым и японскую экономику", — сказал Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина.
Ранее о том, Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин.