МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. В Японии назвали срок окончания СВО

Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем — Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте.

"Перед нами экономика Японии, у нас не такой с ними большой разрыв, и если дифференциал в темпах роста сохранится — у нас экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, — то, в принципе, мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать по размерам сопоставимым и японскую экономику", — сказал Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина.

Ранее о том, Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин.