МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России будет постепенно расти, сообщают "Известия" со ссылкой на макроэкономический опрос Банка России. Опрос показал, когда работодатели хотят узнавать об увольнении сотрудников

Опрошенные аналитики ожидают, что по результатам декабря уровень безработицы составит 3% и будет сохраняться на данной отметке в течение 2024 года. К концу 2025 года показатель может вырасти до 3,1%, а в декабре 2026 года — до 3,2%.

Для расчета ЦБ использовал ответы 27 экономистов.

Согласно последним данным Росстата, в ноябре 2023 года безработица держалась на минимуме с 1991 года в 2,9%, а в течение всего прошлого года показатель постепенно снижался. Его месячное значение держалось на уровне от 3,6 до 2,9%.