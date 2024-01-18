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https://1prime.ru/state_regulation/20240118/842827159.html
Аналитики ожидают постепенного роста безработицы в России
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Уровень безработицы в России будет постепенно расти, сообщают "Известия" со ссылкой на макроэкономический опрос Банка России. Опрошенные аналитики ожидают, что по результатам... ПРАЙМ, 18.01.2024
общество , бизнес, экономика, новости, россия, безработица в россии, рынок труда в россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России будет постепенно расти, сообщают "Известия" со ссылкой на макроэкономический опрос Банка России.
Опрошенные аналитики ожидают, что по результатам декабря уровень безработицы составит 3% и будет сохраняться на данной отметке в течение 2024 года. К концу 2025 года показатель может вырасти до 3,1%, а в декабре 2026 года — до 3,2%.
Для расчета ЦБ использовал ответы 27 экономистов.
Согласно последним данным Росстата, в ноябре 2023 года безработица держалась на минимуме с 1991 года в 2,9%, а в течение всего прошлого года показатель постепенно снижался. Его месячное значение держалось на уровне от 3,6 до 2,9%.