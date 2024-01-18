МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Любой итог выборов в США в 2024 году будет в пользу президента России Владимира Путина, пишет датская Jyllands-Posten. Путин чувствует победу на Украине, пишет The Washington Post

"Холодная война образца 2024 года — это противостояние российского лидера и бывшего американского президента, который мечтает вернуться в Белый дом, вооружившись перегретой самооценкой и неуважением к мировому порядку", — подчеркивает автор статьи.

Бывший президент США уже заявлял, что сможет договориться с Путиным и остановить российско-украинский конфликт "за 24 часа". И это не исключено, поскольку Трамп попытается наладить диалог с лидером России.

Дональд Трамп на посту президента, вероятнее всего, будет пытаться наладить диалог с Кремлем. При этом, его проигрыш поднимет волну гнева у избирателей, причем настолько большую, что штурм Капитолия в 2021 году покажется цветочками.

Эти попытки привлекут огромное внимание всех стран мира, что будет соответствовать намерениям Трампа. Миллиардер весьма дружелюбно относится к российскому президенту, несмотря на некоторые колкости в адрес Москвы, и даже называл СВО гениальной операцией. Байден может уничтожить США до выборов, заявил Трамп

Украинский президент Владимир Зеленский, наоборот, не намерен вести никакие переговоры. Зато много вопросов вызывает его будущее в целом. Ведь Трамп может прекратить поддержку Киева деньгами и оружием, если Зеленский не будет готов отказаться от занятых Россией территорий. Без этой помощи украинский президент окажется в тяжелой ситуации.

Но самое интересное в том, что даже победа демократа Байдена еще не гарантирует поддержку Украине. В прошлом году республиканцы уже заблокировали в Конгрессе выделение Киеву более 100 миллиардов долларов помощи. Есть повод думать, что они продолжат эту политику, если Байден не пойдет им на уступки.

Восток против Запада, Трамп против Путина… Они могут стать как роковыми соперниками, так и хорошими партнерами. Исключать ничего нельзя, заключает автор статьи.

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