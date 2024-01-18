МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Транзит нефти вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения "узких" мест, увеличения стоимости фрахта и возобновления роста инфляции, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Крах нефтедоллара: сделка века пошла прахом

"Для судов, следующих транзитом через Суэцкий канал по Красному морю, основной альтернативой является изменение маршрута вокруг африканского мыса Доброй Надежды. Это увеличивает время рейса до двух недель, что, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения "узких мест" в цепочке поставок, роста стоимости фрахта и возобновления инфляционного давления", — говорится в докладе МЭА.

Если альтернативный маршрут будет использоваться долгое время, то это, в частности, может повлиять на европейские цены на нефтепродукты, ожидает агентство. Рост коснется в первую очередь дизельного топлива.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Агентство напомнило, что в 2023 году через Суэцкий канал на восток проходило 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, или 6% мировой торговли нефтью. Основная часть поставок шла из России, небольшая часть из Северной Африки, Северного моря и США. Они направлялись в основном в Индию и Китай. Также на восток шло 1,7 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки. Большая часть поступала из России и предназначалась для Ближнего Востока и Азии.

В обратном направлении шло порядка 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, 3% мировой торговли. Подавляющее большинство объемов поступало с Ближнего Востока в Европу, остальное — в США. Также в Средиземное море ежедневно проходило около 1,8 миллиона баррелей нефтепродуктов в основном с Ближнего Востока — для Европы, Америки и немного для Африки, отметило МЭА.

По оценкам агентства, торговые потоки нефти через Суэцкий канал на фоне конфликта в Красном море могут сократиться на две трети к концу января.