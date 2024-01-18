МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Дональд Трамп в 2017 году стал самым пожилым президентом в истории США, однако Джо Байден спустя четыре года побил его рекорд, пишет британский The Economist. Выборы президента США закончатся победой Путина, пишет СМИ

Из-за солидного возраста оба грешат многочисленными оговорками, заминками и оплошностями. Особенно — Байден. Автор статьи задался вопросом — каковы их шансы дожить до конца второго срока в случае переизбрания?

С возрастом приходит не только мудрость, но и дряхлость. Когда немощность перевешивает, то обычно люди думают о том, чтобы уйти на пенсию и сидеть в кресле-качалке. Но Байден (81 год) и Трамп (77 лет), даже если и задумывались о пенсии, решительно эту идею отмели: они решили баллотироваться на второй президентский срок, желая получить, пожалуй, самую изнурительную работу в мире.

Исследование аналитического центра Пью показало, что из 187 стран, только в восьми главы государств старше американского (самый старый в Камеруне, 90-летний Поль Бия).

В богатых демократических странах ОЭСР с 1950 года возраст лидеров стран снижается: с 60,2 до 55,5 года. Bloomberg: союзники США испугались возможного возвращения Трампа

Ряд исследований утверждает, что президентство подрывает здоровье. Но, по оценкам Джея Ольшанского, геронтолога из Университета Иллинойса, средняя продолжительность жизни президентов США, умерших естественной смертью, составила 73 года, что практически равняется средней продолжительности жизни мужчин-американцев современников президентов.

Это говорит о том, что все-таки главы государств относятся к привилегированному классу и могут позволить себе траты на здоровье.

Но смерть не единственное, что угрожает президентам. Тяжелый сердечный приступ или инсульт могут привести к отставке или применению 25-й поправки Конституции о недееспособности президента.

При этом риск инсульта удваивается с каждым десятилетием. Это тревожит, но более актуальным остается вопрос об интеллектуальных способностях старых лидеров. Среди угроз: специфические формы слабоумия, например, болезнь Альцгеймера, и общая заторможенность.

Именно снижение когнитивных функций Байдена и Трампа обсуждают сегодня больше всего, тем более у обоих замечены явные эпизоды склероза. Достанется даже Китаю: мир предупредили о новой угрозе

Арифметические способности и когнитивные навыки, а также словарный запас улучшаются до 50 лет, после чего начинают ослабевать. Но способности, связанные с кратковременной памятью и рабочей памятью, примерно с 20 лет неуклонно снижаются.

Доктор Ольшанский, правда, полагает, что Байден и Трамп сделаны из более прочного генетического "теста", чем большинство сверстников, то есть они — "суперстарики". Кроме того, оба происходят из семей-долгожителей, и у каждого родители дожили до восьмидесяти и девяноста лет.

Ольшанский подсчитал на основе своих данных, что сегодня шансы Байдена пережить второй срок на посту президента близки к 75 процентам, ненамного меньше их у Трампа.

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