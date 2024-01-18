МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Россия не пострадает от денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, а отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права, прокомментировал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В России выловили рекордный объем рыбы

Правительство России в четверг обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, подписанного еще в 1956 году: соответствующий проект федерального закона включен в повестку заседания в связи с решением Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, сообщила ранее пресс-служба кабмина РФ.

"Отказ одной из сторон от заключенного им соглашения предусмотрен статьей 3 соглашения между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и не является нарушением международного права. Так как соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, для России аналогичные или соразмерные выгоды отсутствуют: последствия коснутся только второй стороны данного соглашения – Великобритании, которая не сможет вести промысел в Баренцевом море", — сказал Зверев.

"В данном районе рыбаки Великобритании могли бы добывать треску и пикшу, но конкретные объемы нам не известны", — добавил он.

ВАРПЭ поддерживает решение профильных министерств — по сути это ответ российских властей на недружественные действия Великобритании, которая летом 2022 года ввела санкции в виде дополнительного сбора в 35% для импорта отечественной белой рыбы; ранее для РФ действовал режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО.

"Пошлина на белую рыбу начала действовать с 20 июля 2022 года и снизила ценовую привлекательность российской рыбы для переработчиков и дистрибьюторов Великобритании. При этом, например, в 2020 году Великобритания импортировала 432 тысячи тонн белой рыбы общей стоимостью около 1 миллиарда долларов, и 48 тысяч тонн (свыше 11%) было поставлено из России. Кроме того, значительная доля китайского экспорта белой рыбы в Великобританию — 33% — имела российское происхождение", — сообщил Зверев.