МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. У Америки была неправильная стратегия для Украины, что стало одной из причиной неудач последней на поле боя, но главная проблема заключалась в недостатках самих ВСУ, пишет Bloomberg. Конец не за горами. В Китае рассказали, почему финал СВО близок

Вашингтон проявил осторожность, когда у Киева были успехи на поле боя, поэтому свои преимущества ВСУ потеряла, считает автор статьи.

Новый 2024 год встретил Украину мрачной картиной: тупиковая ситуация на фронте, западные партнеры теряют решительность, когда речь заходит о выделении помощи Киеву. Это не то, на что надеялись Украина и ее спонсоры, когда в сентябре 2022 году ВСУ пошли в наступление.

Для многих логичен вопрос: была бы Украина в лучшем положении, если бы президент Джо Байден принимал в последние два года другие решения? На него важно ответить хотя бы потому, что от этого зависит деятельность Украины в этом году. Недосмотрели. Пентагон снова потерял оружие на миллиард долларов

Конечно, все могло бы быть и хуже, ведь казалось, что российские солдаты займут Киев еще в феврале 2022 года. Но Россия решила замедлить ход наступления, а ВСУ смогли отодвинуть российских солдат от Харькова и Херсона. Однако в июне 2023 года контрнаступление украинцев не задалось: российская армия хорошо поставила оборону.

Некоторые заявляют, что Америке надо было поставлять Украине больше танков, самолетов и боеприпасов, включая ракеты дальнего радиуса (типа ATACMS). Получи Киев такое оружие, он бы смог наносить удары по Крыму, который превратили в центр тылового обеспечения российских войск. Но не стоит забывать, что военные поставки тех же артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров были ограничены в основном из-за их нехватки на складах во всем мире, а не из-за жадности США.

К тому же, ВСУ к началу прошлогоднего контрнаступления уже были измотаны и истощены своими предыдущими атаками. Но главное — украинская армия неспособна проводить сложные операции в несколько этапов.

Поэтому следующий логичный вопрос: если украинская армия явно слабее российской, то почему Вашингтон напрямую не грозился Кремлю изгнать их солдат собственными силами?

В марте 2022 года Америка могла бы предъявить президенту Владимиру Путину ультиматум: либо уязвимая на тот момент армия России уходит из Украины, либо Запад во главе с США начнет военную интервенцию. "Путь в ад": в США схватились за голову из-за тактики Путина на Украине

Это кажется невероятным только по одной причине: в случае ультиматума риск прямого столкновения с Россией несоизмеримо бы вырос и увеличилась бы опасность ядерной эскалации. Путин не исключал, что намерен использовать ядерный арсенал России для сдерживания Запада на почтительном расстоянии от территории его страны.

Сегодня всем понятно, что Путин не жаждет прямой конфронтации со странами Запада и не хочет применять ядерное оружие на Украине. Но предугадать тогда это было сложно.

2024 год будет тяжелым и Байдену следует, наверное, выбрать другую стратегию. Но для этого нужно вначале проанализировать ошибки и недостатки прошлых решений, резюмирует агентство.

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