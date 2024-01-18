МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Москва воспринимает решение Буэнос-Айреса не как отказ от вступления в БРИКС, а как неготовность в настоящее время войти в объединение, и это его суверенное решение, заявил на своей итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. В сближении с БРИКС заинтересованы около 30 стран, заявил Лавров

Он назвал заявление Аргентины суверенным решением страны.

Глава МИД РФ напомнил, что приглашение было направлено Аргентине при предыдущих правительстве и президенте и прежний глава государства Альберто Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов.

"Они приняли такое решение — это не отказ от вступления, это объяснение, почему сейчас они к этому не готовы. Мы это восприняли так", — пояснил Лавров.

Он также выразил мнение, что когда правительство страны "освоится и войдет в курс дела", тогда с большим основанием сможет окончательно определить.

Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.