Лавров: решение Аргентины насчет БРИКС является суверенным решением страны
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Москва воспринимает решение Буэнос-Айреса не как отказ от вступления в БРИКС, а как неготовность в настоящее время войти в объединение, и это его суверенное решение, заявил на своей итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он назвал заявление Аргентины суверенным решением страны.
Глава МИД РФ напомнил, что приглашение было направлено Аргентине при предыдущих правительстве и президенте и прежний глава государства Альберто Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов.
"Они приняли такое решение — это не отказ от вступления, это объяснение, почему сейчас они к этому не готовы. Мы это восприняли так", — пояснил Лавров.
Он также выразил мнение, что когда правительство страны "освоится и войдет в курс дела", тогда с большим основанием сможет окончательно определить.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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