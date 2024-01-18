МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. У России дела в экономике идут лучше, чем у стран, которые вводили против нее санкции, пишет американский Newsweek. Санкции "работают". Россия нашла еще один способ получить прибыль

Антироссийские санкции оказались только показухой и вовсе не повлияли на развитие конфликта между Россией и Украиной, как и западное "чудо-оружие".

Беспрецедентные санкции против России должны были обрушить ее экономику и заставить завершить СВО. Но вместо этого, российская экономика растет: ВВП страны повысился в третьем квартале 2023 года на 5,5 процента. Этот результат впечатляет. Итоговые данные за весь прошлый год пока не объявлены, но рост должен составить минимум 3 процента.

Ирония в том, что дела у русских дела лучше, чем у стран Запада. Экономика США выросла на 2,4 процента, в Германии вообще зафиксирован спад. ВВП стран Еврозоны подрос менее чем на 1 процент.

Как же России удалось преодолеть запреты Запада и не скатиться в рецессию, которую ей обещали? Ответ простой: в России много золота, нефти зерна и друзей, чем они ловко и воспользовались. Перекрыть кислород. Америка придумала, как надавить на друзей России

В марте 2022 года "Семерка" заморозила резервы России на 300 миллиардов долларов (тогда это составляло половину резервов страны). Но это не стерло в порошок русских. Банк России на три месяца привязал рубль к золоту, и позволило Москве найти время, чтобы перенаправить потоки нефти и газа из стран ЕС в дружественные страны Азии (в основном Индию и Китай), а также перестроить оставшуюся экономику под новые санкционные условия.

Сегодня на Китай и Индию приходится 90 процентов экспорта российской сырой нефти. Страны Евросоюза до санкций получали 40 процентов российского экспорта, а теперь только 4-5 процента.

Россия, по некоторым данным, скупила "теневой флот" нефтяных танкеров, сотни судов, на которые санкции не распространяются. Международное энергетическое агентство отмечало, что сегодня России продает за рубеж 7,5 миллиона баррелей нефти в сутки (немного уступая лидеру — Саудовской Аравии).

Также России обратилась к дружественным Ирану, Турции, Китаю, Северной Корее и Киргизии за помощью в переброске ей высокотехнологичных товаров (микрочипы, беспилотники и автомобили). Аналитики раскрыли судьбу "лучших друзей девушек"

Кроме этого, Россия — крупнейший в мире производитель и экспортер алмазов. Причем введенные санкции не помешали ни добыче драгоценного камня, ни получению доходов от их продажи.

Наконец, Россия —крупнейший в мире экспортер пшеницы, ее доля в мировом экспорте за последние два года увеличивалась, не смотря на санкции.

У НАТО, напротив, мало что получается: их "чудо-оружие" — РСЗО HIMARS или танки Leopard, не смогли помочь ВСУ в контрнаступлении. Натовские дипломаты не сумели изолировать Москву на политической арене: все больше стран подают заявки на вступление в БРИКС.

Экономическая война Запада против России завершилась провалом, резюмирует издание.

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