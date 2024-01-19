АНКАРА, 19 янв — ПРАЙМ. Анкара не проводит переговоров по альтернативам зерновой сделке, турецкая сторона ранее заявляла, что неучастие любой из сторон создает риски, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

Посол Украины в Турции Василий Боднар ранее заявил, что Киев ведет "определенные переговоры", направленные на поиск формата, альтернативного зерновой сделке. Слова дипломата приводило агентство Рейтер. Москва пока не видит перспектив возобновления черноморской зерновой инициативы, отмечала ранее в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Различные версии выдвигались, обсуждались. Но мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, рискованны. Наша цель — возобновление этой инициативы в ее первоначальном виде, хотя это очень сложно в нынешних условиях", — рассказал собеседник агентства.

Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.