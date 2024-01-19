МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В США заметили активную скупку самых плодородных сельхозугодий китайскими и прочими иностранными покупателями. Однако из-за проблем с отслеживанием этих данных сложно оценить объем таких покупок, пишет Bloomberg. СМИ: "американская мечта" для молодежи США может так и остаться мечтой

По информации американского Минсельхоза, иностранная собственность и инвестиции в сельхозугодья, пастбища и леса США в 2021 году подскочили на 40 процентов к уровням 2016 года. Сейчас речь идет примерно о 40 миллионах акров. Однако анализ, проведенный Управлением по подотчетности правительству США — беспартийным наблюдательным органом, подотчетным Конгрессу — обнаружил ошибки в данных.

В частности, крупнейший земельный холдинг, связанный с Китаем, был подсчитан дважды. Указывают и на другие проблемы, например, зависимость американского Минсельхоза от информации, которую иностранцы сами предоставляют ему о своей активности.

Внешнее владение пахотными землями в США привлекает внимание Вашингтона. Оно вызывает обеспокоенность по поводу возможных угроз цепочкам поставок продовольствия и прочих рисков для национальной безопасности. Законодатели призвали усилить внимание к сделкам по продаже угодий Китаю и другим странам.

"Без улучшения своих внутренних процессов Министерство сельского хозяйства США не может предоставлять Конгрессу или общественности достоверную информацию о том, где и сколько сельскохозяйственных земель в США находится в собственности иностранцев", — говорится в отчете.

Управление обнародовало шесть рекомендаций, среди которых предложило Минсельхозу более оперативно делиться максимально полными данными с Комиссией по иностранным инвестициям США, подотчетной Минфину, в ведении которой находятся деловые сделки с иностранцами.