МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Конфликт в Красном море может привести к срыву поставок и повышению цен на продукты на европейском рынке, передает агентство Bloomberg. Shell приостановила поставки через Красное море

Согласно агентству, суда с продовольственными продуктами изменили свой маршрут на более длинный и затратный, огибая весь африканский континент, чтобы избежать столкновения с хуистами, но в отличие от судов, перевозящих нефть и газ, они рискуют не успеть доставить груз до истечения его срока годности.

"Хаос в Красном море начинает приводить к перебоям в поставках продуктов, от кофе до фруктов, и угрожает остановить замедление инфляции цен на продовольствие", — передает агентство.

Отмечается, что проблемы с транспортировкой товаров затрагивают как импорт, так и экспорт Европейского союза. Согласно оценкам Европейского комитета по связям в сельскохозяйственной промышленности и продукции (CELCAA), ситуация в Красном море может сказаться на импорте и экспорте сельскохозяйственных продуктов ЕС на сумму 70 миллиардов евро, передает агентство.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.