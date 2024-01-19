МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Турция с осени 2023 года начала снижать поставки в Россию товаров двойного назначения — электроники и оборудования, которые можно было бы применить в военных целях, пишет российский Forbes. Перекрыть кислород. Америка придумала, как надавить на друзей России

Согласно данным Турецкого института статистики (TurkStat), речь идет о 45 категориях товаров двойного назначения, которые находятся в списке для экспортного контроля (его составили США, ЕС и Великобритания) — электроника, чипы, полупроводники, печатные платы, аппаратура для связи и навигации, оптические прицелы.

В ноябре стоимость таких поставок упала до минимальных с августа 2022 года 8,4 миллиона долларов. С сентября Турция сократила ввоз самой крупной категории товаров (35 процентов всей стоимости) — "электрическое оборудование для переключения или защиты электрических цепей, а также для выполнения соединений с электрическими цепями".

Эксперты полагают, что Россия могла бы компенсировать это наращиванием закупок в Китае. Стало известно, сколько сэкономила Турция за счет поставок нефти из России

Ввоз товаров двойного назначения из Турции в Россию начался еще в мае 2022 года, но в 2023 году такой экспорт переживал настоящий бум. За 11 месяцев 2023 года объем поставок был в двое выше, чем в 2022 году, и в шесть раз выше, чем в 2021 году — более 129 миллионов долларов.

Вывоз товаров в Россию начал снижаться перед визитом в Турцию замминистра финансов США Брайана Нельсона (он отвечает за вопросы противодействия терроризму и финансовой разведки) в ноябре 2023 года.

Америка хочет, чтобы страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям, соблюдали санкционный режим. Иначе к ним будут применены меры: они попадут в американский санкционный список. В Турции в списки попали уже более десяти фирм и граждан, так как их посчитали посредниками в закупках Россией электроники и оборудования.