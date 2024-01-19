2024-01-19T16:22:06+03:00
2024-01-19T16:22:06+03:00
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2024
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На Украине предупредили об опасном уровне бедности населения
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Уровень бедности на Украине в 2022 году достиг показателей 2002 года, составив 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института... ПРАЙМ, 19.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Уровень бедности на Украине в 2022 году достиг показателей 2002 года, составив 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
"Считается, что, если более 50% бедных — это уже опасный сигнал. 60-80% — еще хуже… Мы за год, в 2022-м, вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%", —заявила она в интервью агентству РБК-Украина.
Экс-премьер Украины Николай Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан страны оказались за чертой бедности.