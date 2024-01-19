МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Уровень бедности на Украине в 2022 году достиг показателей 2002 года, составив 60%, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. В США назвали дату завершения конфликта на Украине

"Считается, что, если более 50% бедных — это уже опасный сигнал. 60-80% — еще хуже… Мы за год, в 2022-м, вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%", —заявила она в интервью агентству РБК-Украина.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в октябре 2023 года заявил, что более половины граждан страны оказались за чертой бедности.