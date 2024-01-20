МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Росрыболовство спрогнозировало вылов лососевых в 2024 году

В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами, входящими в состав Дании на правах автономии, Россия предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. В свою очередь российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах. Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году, его пересматривают каждый год. В конце прошлого года договор был продлен на 2024 год.

По словам дипломата, Фарерские острова в последнее время взяли курс на дискриминацию российских рыболовецких предприятий, в частности введя ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это, указал Барбин, Росрыболовство внесло предложение о введении запрета на ввоз рыбной продукции с островов.

"Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — сказал он.

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