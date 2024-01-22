МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Литва обратилась к странам Евросоюза с призывом расширить запрет на транзит экспорта промышленных товаров через территорию России, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с изданием Financial Times. Литва возобновила пропуск груженых фур в Россию

"Лучше всего, если мы примем решение, что вы не можете направлять товары транзитом через Россию. Вы не можете посылать их через Россию, потому что мы не верим, что сможем это контролировать", — отметил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

По мнению Ландсбергиса, многие товары, проходящие транзитом через Россию по пути в третьи страны, в действительности не покидают российскую территорию.

Российская сторона не раз отмечала, что преодолеет санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать отсутствие эффективности и провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз говорилось, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По мнению российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.