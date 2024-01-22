БУДАПЕШТ, 22 янв — ПРАЙМ. Предложения Евросоюза по 13-му пакету санкций против России представляют собой лишь видимость деятельности со стороны стран-участниц, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. ЕС введет специальный санкционный режим против ХАМАС

"Что касается набросков 13-го пакета санкций, то… некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности. По-моему, это главный руководящий принцип", — сказал он. Сийярто отметил, что в планах ЕС ввести ограничения в отношении новых областей, физлиц, экспорта средств и деталей, которые можно использовать в военно-промышленной сфере. По его словам, мало что осталось после предыдущих пакетов.

Венгерский министр подчеркнул, что санкции не приблизили завершение конфликта на Украине, однако нанесли ущерб европейской экономике. Сийярто также вновь призвал не принимать ограничения против российской атомной отрасли.

18 декабря прошлого года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.