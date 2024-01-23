2024-01-23T12:42:24+03:00
2024-01-23T12:42:24+03:00
2024-01-23T12:42:24+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240123/842867811.html
Песков рассказал, кто примет решение о продлении продажи валютной выручки
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Вопрос о продлении механизма продажи валютной выручки является прерогативой правительства, которое успешно обеспечивает стабильность экономического развития страны, заявил... ПРАЙМ, 23.01.2024
валюта, рынки, экономика, новости, россия, правительство, валютная выручка экспортеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вопрос о продлении механизма продажи валютной выручки является прерогативой правительства, которое успешно обеспечивает стабильность экономического развития страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", — заметил пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что микро- и макроэкономическая стабильность России уже обеспечена и является хорошим фундаментом для поддержания темпов развития экономики со знаком плюс.
Ранее 23 января в правительстве России сообщили, что кабмин предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, так как подобная мера показала хорошие результаты.