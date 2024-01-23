МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вопрос о продлении механизма продажи валютной выручки является прерогативой правительства, которое успешно обеспечивает стабильность экономического развития страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Названа валюта, которую выбирают россияне как альтернативу доллару и евро

"Смотрите, это, конечно же, прерогатива правительства. Вы знаете, что Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник этого формата. Поэтому это решение правительства обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо, ни для кого не секрет", — заметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что микро- и макроэкономическая стабильность России уже обеспечена и является хорошим фундаментом для поддержания темпов развития экономики со знаком плюс.

Ранее 23 января в правительстве России сообщили, что кабмин предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, так как подобная мера показала хорошие результаты.