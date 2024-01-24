МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Антироссийские санкции никуда не исчезнут, однако мечты Запада о стратегическом поражении не сбудутся, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Антверпену предсказали потерю доходов из-за санкций на российские алмазы

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

"Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет — это надолго, мы должны это осознавать", — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что после каждого успеха России западные страны будут вводить новые ограничения, даже в ущерб себе.

При этом, добавила она, главной мечте Запада о стратегическом поражении Москвы не суждено сбыться.

18 декабря, ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.