МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы должны быть точечными и не охватывать большую часть рынка, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Названы льготы, которые можно потерять из-за невнимательности

"Мы видим из этой законодательной инициативы и из других, что до сих пор есть мнение, что льготная ипотечная программа — это хороший способ поддержки для граждан. Но что у нас получилось? Когда субсидия дается на весь рынок, когда субсидируется практически 100% всего первичного рынка, мы понимаем, что тут нет речи о какой-то поддержке. То есть, это не работает", — сказал он, выступая на комитете Государственной Думы по финансовому рынку, где обсуждался законопроект о льготном ипотечном кредитовании.

"Мы видим результаты — цены выросли, доступность жилья на самом деле снизилась, то есть тех результатов, которые мы хотели добиться именно для граждан, мы не всегда добиваемся. Поэтому мы и говорим: чтобы льготные программы стали действительно мерой поддержки, они должны быть точечные, они не должны составлять большую часть рынка, они должны составлять меньшую часть рынка", — добавил Чебесков.

"Тогда это действительно помогает гражданам, не влияет так сильно на цены и помогает тем, кому это действительно необходимо. Поэтому мы действительно сейчас вот пытаемся проработать системный подход вместе с коллегами из Банка России, Минэкономразвития, с банками, чтобы те искажения, которые на рынке произошли, чтобы это все-таки скорректировать в рамках тех поручений, которые дал президент", — продолжил чиновник.

По мнению министерства, застройщики ведут себя очень рационально. "Когда они видят сильное повышение спроса, они начинают повышать цены. Ещё идёт расширение льготных программ, как мы видим, ещё идёт повышение спроса — они начинают повышать цену. И здесь, конечно, мы в какой-то степени действительно подсаживаем строительную отрасль на эти льготные программы", — сказал он.

"И тут никто не спорит, что сокращение участия в льготной ипотеке должно быть постепенным, чтобы не оказать влияние на строительную отрасль", — заключил Чебесков.