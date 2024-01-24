МОСКВА, 24 ЯНВ — ПРАЙМ. В 2023 году Китай вдвое нарастил закупки российского алюминия, а закупки растительных масел и драгоценных металлов — почти в полтора раза, пишет РБК. Поставщик номер один. Китай проигнорировал потолок цен на нефть

"Китай в 2023 году увеличил импорт российских товаров на 12,7% (до $129,1 млрд), а опережающими темпами среди топ-10 товарных групп росли закупки российского алюминия (в 2,1 раза), растительных масел (в два раза), масличных семян и плодов (на 80%), драгоценных металлов (на 43%)", — сказано в тексте публикации.

Отмечается, что резкий рост обусловлен переориентацией экспорта с рынков Евросоюза и США на рынки дружественных стран. Кроме того, общий товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году достиг рекордных 240,11 миллиарда долларов.

Тем не менее, единственной категорией, в которой наблюдался заметный спад, стала древесина. Китай сократил импорт российской древесины на 12 процентов до 3,6 миллиарда долларов.

В издании заключили, что несмотря на положительную динамику роста двустороннего товарооборота, Россия все еще значительно отстает от других ключевых экономических партнеров Китая, таких как АСЕАН и Европейский союз, товарооборот Китая с которыми достиг 911,71 миллиарда долларов и 782,98 миллиарда, соответственно.