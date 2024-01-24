FT: новые санкции ЕС против России не будут включать запрет на импорт алюминия
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Запрет на импорт алюминия вряд ли войдет в новый пакет санкций, который Евросоюз намерен одобрить 24 февраля, передает издание Financial Times со ссылкой на европейские источники.
По данным издания, санкции также могут смягчены в отношении ряда товаров, чтобы все страны-члены Евросоюза поддержали инициативу, так как ранее некоторые страны выступили против санкций, например, в отношении ядерного топлива и СПГ.
"Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии", — следует из публикации. Ко всему прочему, расширится список, попадающих под рестрикции физических и юридических лиц.
В декабре Совет ЕС уже утвердил новый 12-й пакет санкций против России, который вводит запрет на торговлю алмазами, ограничения по продукции двойного назначения, включая батареи и компоненты для беспилотных летательных аппаратов, запрет на импорт сжиженного пропана, меди и алюминиевой проволоки, а также обязательство компаний запретить реэкспорт определенных товаров в Россию.
В ответ российская сторона расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну. В него вошли представители силовых структур и коммерческих организаций ЕС, а также граждане, оказывающие военную помощь Киеву.
https://1prime.ru/state_regulation/20240124/842881391.html