МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Запрет на импорт алюминия вряд ли войдет в новый пакет санкций, который Евросоюз намерен одобрить 24 февраля, передает издание Financial Times со ссылкой на европейские источники. Санкции против России никуда не исчезнут, заявила Матвиенко

По данным издания, санкции также могут смягчены в отношении ряда товаров, чтобы все страны-члены Евросоюза поддержали инициативу, так как ранее некоторые страны выступили против санкций, например, в отношении ядерного топлива и СПГ.

"Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии", — следует из публикации. Ко всему прочему, расширится список, попадающих под рестрикции физических и юридических лиц.

В декабре Совет ЕС уже утвердил новый 12-й пакет санкций против России, который вводит запрет на торговлю алмазами, ограничения по продукции двойного назначения, включая батареи и компоненты для беспилотных летательных аппаратов, запрет на импорт сжиженного пропана, меди и алюминиевой проволоки, а также обязательство компаний запретить реэкспорт определенных товаров в Россию.

В ответ российская сторона расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну. В него вошли представители силовых структур и коммерческих организаций ЕС, а также граждане, оказывающие военную помощь Киеву.