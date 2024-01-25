СТАМБУЛ, 25 янв — ПРАЙМ. Турецкие потребители оценивают годовую инфляцию в 96%, что в полтора раза выше официальных данных, заявило Бюро статистики Турции (TUIK). В Турции ожидают снижения лиры к концу года, сообщили СМИ

По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%.

Бюро статистики выпустило специальное заявление в связи с появлением в СМИ ряда статей о ситуации с инфляцией. Ведомство пояснило, что время от времени проводит анкетирование потребителей, обращаясь к ним с просьбой оценить, как на их взгляд изменились цены на товары за последние 12 месяцев.

Что касается официального показателя инфляции, то он вычисляется ежемесячно во всех 81 провинциях согласно международно установленным стандартам.

"Вполне естественно, что примерная оценка инфляции потребителем будет отличаться от официальных показателей. В странах ЕС эти показатели могут отличаться в 5-6 раз, в нашей стране разница гораздо ниже. Годовая инфляция в конце 2023 составила 64,77%, а по оценке потребителей — 96%", — отметили в ведомстве.

Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил ранее министр финансов Мехмет Шимшек. В декабре ЦБ Турции повысил учетную ставку до